Dopo circa settanta giorni, una donna è rientrata nella propria abitazione in seguito a un incidente avvenuto in piazza Verdi. La casa, però, risulta agibile solo in parte. L’episodio ha portato all’evacuazione di alcune persone, che ora sono state fatte rientrare nelle rispettive abitazioni. Le verifiche sulla stabilità della struttura sono ancora in corso.

Dopo una settantina di giorni, Francesca Zamagni è tornata a casa. Eppure la donna, ormai tristemente conosciuta come l’ultima dei trenta evacuati in piazza Verdi rimasta sfollata, non ha trovato il solito ambiente familiare né il tepore della propria abitazione ad accoglierla, ma una dimora a metà: via libera a camera da letto e bagno; niente da fare per sala, cucina e terrazzo, che restano inagibili. Una situazione piuttosto surreale, causata dall’ incidente del 15 gennaio, quando un autobus di Tper ha centrato la colonna del portico tra piazza Verdi e via Petroni minando la stabilità del palazzo. Una vera e propria odissea quella che ha visto protagonista la residente, costretta a girovagare tra alberghi e bnb, prima di prendere una stanza in affitto e, finalmente, rientrare a casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incidente in piazza Verdi. Rientra l’ultima sfollata. Ma la casa è agibile a metà

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