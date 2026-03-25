Incidente in montagnascialpinista 21enne ferita

Oggi, un’escursionista di 21 anni residente in Carnia è rimasta ferita durante un'uscita in montagna. L’incidente si è verificato sotto le pareti nord del Monte Siera, durante un’attività di scialpinismo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza alla giovane, rimasta ferita. La dinamica esatta dell’incidente e le sue conseguenze non sono state ancora rese note.

Un pomeriggio di sport sulla neve si è trasformato in emergenza per una giovane scialpinista di 21 anni, residente in Carnia, rimasta ferita oggi sotto le imponenti pareti nord del Monte Siera. L’incidente è avvenuto intorno alle 13 a una quota di circa 1.650 metri, in una zona impervia nota come. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Incidente in montagna,scialpinista 21enne ferita Articoli correlati Elsa è gravemente ferita dopo un incidente nella montagna svizzera: i soccorristi agiscono con urgenza a Crans-Montana.**Crans-Montana, 5 febbraio 2026 –** Elsa, una quindicenne di Biella, è rimasta gravemente ferita dopo un incendio avvenuto nella zona alpina della... Leggi anche: Donna ferita in un incidente a Busto Arsizio: gravemente ferita ma stabile INCENDIO MORTALE A CRANS-MONTANA, 47 VITTIME E 6 ITALIANI ANCORA DISPERSI Tutti gli aggiornamenti su Incidente in montagna scialpinista... Temi più discussi: Incidente in montagna: scialpinista 25enne soccorso sotto il gruppo del Montasio; Un'altra tragedia in montagna: trovata senza vita la scialpinista dispersa. E' precipitata per 700 metri; Alpinista italiano muore sul Monte Bianco, travolto da una frana; Una scialpinista riporta un trauma alla caviglia sulla Maiella, recuperata dal soccorso alpino. Montagna, morta scialpinista austriaca dispersa in Alto AdigeÈ stata ritrovata senza vita la scialpinista austriaca di 57 anni, originaria del Tirolo Orientale, dispersa da due giorni sul Monte Nevoso, sopra Riva di Tures, in Alto Adige. La donna era partita da ... tg24.sky.it Montagna: due feriti- Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico Abruzzo (Cnsas) è intervenuto in 2 distinti soccorsi a favore di scialpinisti infortunati. Il primo intervento ha riguardato uno scialpinista caduto ... rainews.it Grave incidente questa mattina sul pontone galleggiante del porto di #Pozzuoli. Due operai sono stati colpiti da un gancio staccatosi da una gru e sono rimasti feriti. Ad avere la peggio un 39enne attualmente in coma con un trauma cranico - facebook.com facebook #KamilaSellier e l’incidente alle #Olimpiadi: rischio danni permanenti alla vista x.com