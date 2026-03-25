Un uomo coinvolto in un'inchiesta urbanistica a Milano si è presentato in tribunale per offrire la propria testimonianza, ma ha scoperto di essere indagato nel procedimento. L'episodio ha attirato l'attenzione sul prolungarsi delle indagini che riguardano diversi soggetti coinvolti nel settore edilizio e urbanistico della città. La vicenda si svolge nel contesto di un'inchiesta ancora in corso, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.

Il professionista si è presentato in aula per testimoniare nel processo per abusi edilizi e lottizzazione abusiva ai grattacieli 'Park Tower' Si allunga l’elenco degli indagati nell’affaire urbanistica a Milano. Uno di loro ha scoperto di esserlo quando si è presentato in aula per testimoniare. È successo nella mattinata di mercoledì 25 marzo, protagonista del fatto Marino B. fino a pochi mesi fa direttore dell'Area pianificazione urbanistica generale di palazzo Marino. Il protagonista, mercoledì mattina, si è seduto sul banco dei testimoni per essere sentito nel processo per abusi edilizi e lottizzazione abusiva ai grattacieli 'Park Tower' di Bluestone di via Crescenzago 105. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Inchiesta urbanistica, va in tribunale per testimoniare e scopre di essere indagato

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