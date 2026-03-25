Incendio in via Gallenga Fiamme nello studio medico

Un incendio si è sviluppato in uno studio medico di via Gallenga, situato sopra il punto vendita Coop. Le fiamme hanno interessato i locali che ospitano diversi uffici e studi professionali. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

Fiamme in uno studio medico di via Gallenga. Momenti di apprensione a causa di un incendio che ha interessato i locali che si trovano al di sopra del punto vendita Coop, dove hanno sede diversi uffici e studi professionali. Secondo quanto accertato, le fiamme si sono sviluppate all’interno dell’ambulatorio. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di contenere l’avanzata del fronte del fuoco e, nell’arco di un’ora, la situazione di pericolo è stata messa sotto controllo. Nell’incendio non risultano persone coinvolte o ferite. I locali sono stati evacuati rapidamente senza particolari complicazioni, evacuati temporaneamente anche gli altri uffici per consentire di completare le operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incendio in via Gallenga. Fiamme nello studio medico Articoli correlati Leggi anche: Blitz della Finanza nello studio medico abusivo a Campi Bisenzio Leggi anche: Incendio a Rocca Priora: studio musicale in fiamme Una selezione di notizie su Incendio in via Gallenga Fiamme nello... Temi più discussi: Via Gallenga, incendio negli studi medici sopra il supermercato; Perugia: incendio in uno studio medico sopra la Coop di via Gallenga -; Perugia, incendio in via Gallenga, fiamme in uno studio medico sopra la Coop: intervento dei Vigili del Fuoco; Perugia. Incendio in via Gallenga sopra la Coop: intervento concluso, nessun ferito. Perugia: incendio in uno studio medico sopra la Coop di via GallengaIntervento dei vigili del fuoco in corso in via Gallenga, a Perugia, dove un incendio ha interessato i locali adibiti a uffici e studi medici situati sopra il punto vendita del supermercato Coop. Seco ... umbria24.it Perugia. Incendio in via Gallenga sopra la Coop: intervento concluso, nessun feritoSi è concluso nel pomeriggio l’intervento dei Vigili del Fuoco in via Gallenga, dove un incendio aveva interessato i locali adibiti a uffici e studi medici ... laprimapagina.it Sembra essere di origine doloso l'incendio che ha distrutto l'auto di un operatore sanitario in servizio presso l'ospedale di Scorrano. Il mezzo era parcheggiato nel parcheggio del nosocomio. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. - facebook.com facebook La polizia Ceca arresta tre persone accusate di aver appiccato un incendio a un'industria di componentistica per droni destinati all'Ucraina situata a Pardubice, a 100km da Praga. Si tratta di due cittadini statunitensi e un cittadino ceco . x.com