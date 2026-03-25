Incendio in via Gallenga Fiamme nello studio medico

Da lanazione.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio si è sviluppato in uno studio medico di via Gallenga, situato sopra il punto vendita Coop. Le fiamme hanno interessato i locali che ospitano diversi uffici e studi professionali. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

Fiamme in uno studio medico di via Gallenga. Momenti di apprensione a causa di un incendio che ha interessato i locali che si trovano al di sopra del punto vendita Coop, dove hanno sede diversi uffici e studi professionali. Secondo quanto accertato, le fiamme si sono sviluppate all’interno dell’ambulatorio. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di contenere l’avanzata del fronte del fuoco e, nell’arco di un’ora, la situazione di pericolo è stata messa sotto controllo. Nell’incendio non risultano persone coinvolte o ferite. I locali sono stati evacuati rapidamente senza particolari complicazioni, evacuati temporaneamente anche gli altri uffici per consentire di completare le operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

incendio in via gallenga fiamme nello studio medico
© Lanazione.it - Incendio in via Gallenga. Fiamme nello studio medico

Articoli correlati

Leggi anche: Blitz della Finanza nello studio medico abusivo a Campi Bisenzio

Leggi anche: Incendio a Rocca Priora: studio musicale in fiamme

Una selezione di notizie su Incendio in via Gallenga Fiamme nello...

Temi più discussi: Via Gallenga, incendio negli studi medici sopra il supermercato; Perugia: incendio in uno studio medico sopra la Coop di via Gallenga -; Perugia, incendio in via Gallenga, fiamme in uno studio medico sopra la Coop: intervento dei Vigili del Fuoco; Perugia. Incendio in via Gallenga sopra la Coop: intervento concluso, nessun ferito.

Perugia: incendio in uno studio medico sopra la Coop di via GallengaIntervento dei vigili del fuoco in corso in via Gallenga, a Perugia, dove un incendio ha interessato i locali adibiti a uffici e studi medici situati sopra il punto vendita del supermercato Coop. Seco ... umbria24.it

incendio in via gallengaPerugia. Incendio in via Gallenga sopra la Coop: intervento concluso, nessun feritoSi è concluso nel pomeriggio l’intervento dei Vigili del Fuoco in via Gallenga, dove un incendio aveva interessato i locali adibiti a uffici e studi medici ... laprimapagina.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.