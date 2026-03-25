Incendio a Santa Severa furgone in fiamme in via Paolo Borsellino

Da cdn.ilfaroonline.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di oggi a Santa Severa si è verificato un incendio che ha coinvolto un furgone parcheggiato in via Paolo Borsellino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti o danni a persone, mentre l’incendio ha causato disagi al traffico locale.

Santa Marinella, 25 marzo 2026 – A Santa Severa momenti di paura nel pomeriggio di 9er9 per l’incendio di un furgone in via Paolo Borsellino. Sul posto sono intervenuti intorno alle 19 i Vigili del fuoco di Cerveteri, con l’equipaggio della 26A, per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona a causa delle alte fiamme e del denso fumo sprigionato dal mezzo. Rapido l’intervento dei pompieri, che sono riusciti a spegnere il rogo prima che potesse estendersi alle attività commerciali situate nelle immediate vicinanze. L’intervento dei Vigili del fuoco. Oltre alle operazioni di spegnimento, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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