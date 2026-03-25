Incendio a Santa Severa furgone in fiamme in via Paolo Borsellino

Nel pomeriggio di oggi a Santa Severa si è verificato un incendio che ha coinvolto un furgone parcheggiato in via Paolo Borsellino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti o danni a persone, mentre l’incendio ha causato disagi al traffico locale.

Santa Marinella, 25 marzo 2026 – A Santa Severa momenti di paura nel pomeriggio di 9er9 per l’incendio di un furgone in via Paolo Borsellino. Sul posto sono intervenuti intorno alle 19 i Vigili del fuoco di Cerveteri, con l’equipaggio della 26A, per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona a causa delle alte fiamme e del denso fumo sprigionato dal mezzo. Rapido l’intervento dei pompieri, che sono riusciti a spegnere il rogo prima che potesse estendersi alle attività commerciali situate nelle immediate vicinanze. L’intervento dei Vigili del fuoco. Oltre alle operazioni di spegnimento, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Incendio furgone in transito a Bregnano, fiamme visibili a LazzateLa transizione verso uno stile di vita più consapevole e rispettoso dell’ambiente non riguarda più… Trenord seleziona futuri macchinisti: dalle ore... Leggi anche: Incendio sulla Pontina: furgone avvolto dalle fiamme Contenuti utili per approfondire Santa Severa Temi più discussi: Incendio a Santa Severa: furgone in fiamme in centro cittadino; Santa Marinella, in fiamme l’ex piscina comunale di via Siena; Furgone in fiamme a Santa Severa: paura tra i residenti; Santa Marinella – Paura sull’Aurelia, a fuoco l’ex piscina comunale (FOTO). Incendio a Santa Severa, furgone in fiamme in via Paolo BorsellinoSanta Marinella, 25 marzo 2026 – A Santa Severa momenti di paura nel pomeriggio di 9er9 per l’incendio di un furgone in via Paolo Borsellino. Sul posto sono intervenuti intorno alle 19 i Vigili del fu ... ilfaroonline.it Incendio a Santa Severa: furgone in fiamme in centro cittadinoPaura a Santa Severa, in provincia di Roma. Nel tardo pomeriggio di ieri i vigili del fuoco di Cerveteri, con l'equipaggio della 26A, sono intervenuti in via Paolo Borsellino per l'incendio di un ... romatoday.it Furgone in fiamme a Santa Severa, paura tra i residenti leggi qui. https://www.tusciaweb.eu/2026/03/furgone-fiamme-santa-severa-paura-residenti/ - facebook.com facebook Al Castello di Santa Severa storia, cultura e panorama sul mare si fondono in un’esperienza unica. I biglietti sono acquistabili direttamente presso la biglietteria interna del Castello. (Il sito è chiuso il lunedì.) Informazioni su castellodisantasevera.it x.com