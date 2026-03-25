Incappucciati nel cantiere | Forse ladri?

Cinque persone incappucciate sono entrate in un cantiere a Empoli, attirando l’attenzione dei residenti che le hanno viste salire sul sito. Alla vista dei residenti, le cinque persone si sono subito allontanate, fuggendo dal luogo. Non ci sono stati contatti diretti né segnalazioni di danni o furti, ma l’episodio ha sollevato dubbi sulla loro presenza.

EMPOLI Cinque persone incappucciate salite su un cantiere che una volta sorprese dai residenti si sono date alla fuga. È stata una serata movimentata quella di lunedì scorso in viale Buozzi, angolo via Fabiani dove sono arrivati anche i carabinieri allertati dalle segnalazioni dei cittadini. Da quanto riferito e documentato (con foto e video) dai residenti, cinque uomini, travisati da cappucci e passamontagna, sono stati notati sopra il cantiere di una casa in ristrutturazione in via Fabiani. Non è chiaro cosa stessero facendo, ma il timore di chi abita nella zona è che potrebbe trattarsi di una banda di ladri. Da quanto appreso a richiamare l’attenzione dei residenti, intorno alle 19. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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