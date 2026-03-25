Roberto Cappello terrà un nuovo concerto agli Amici della Musica di Udine, intitolato

Con un programma dal titolo "Incanti e incantesimi", Roberto Cappello torna anche quest'anno al Palamostre – a grande richiesta – per il prossimo concerto degli Amici della Musica di Udine. La Stagione 104 prosegue così con un nuovo, intenso recital del grande pianista. L'appuntamento è mercoledì 25 marzo alle ore 19.22, per un programma che rappresenta un abbraccio tra Oriente e Occidente, dalla Russia alla California. Ad aprire la serata, la suite "Sherazade" di Nikolaj Rimskij-Korsakov, nei quadri "Il mare e la nave di Sinbdad", "Il racconto del principe Kalandar", "Il giovane principe e la giovane principessa" e "La festa di Baghdad". 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Incantesimi e Incanti dalla Russia alla California: il concerto di Roberto Cappello

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