Un container donato durante l'emergenza sismica è stato messo in vendita online a diecimila euro. La notizia è stata diffusa dal consigliere di minoranza, che ha segnalato l'annuncio apparso su un portale di compravendita. Il Comune di Sarnano ha deciso di vendere questa donazione, generando interrogativi sulla destinazione dei fondi ricavati.

"Il Comune di Sarnano fa cassa vendendo una donazione sisma". A sollevare la questione è il consigliere di minoranza Andrea Merli: sul portale Subito.it, per 10mila euro è stato messo in vendita dall’ente il container che fino a poco tempo fa ospitava l’ufficio della polizia locale in largo Bozzoni. "Sono rimasto sinceramente sconcertato, per non dire disgustato – scrive Merli sui social –. Dopo aver chiesto informazioni in merito, ho saputo che quel container fu donato al nostro Comune, nel pieno dell’emergenza sisma, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia. All’epoca l’amministrazione si era rivolta alla Fondazione per trovare una sistemazione dignitosa agli agenti della polizia locale, rimasti senza sede dopo l’inagibilità delle vecchie scuole elementari di largo Ricciardi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In vendita online a diecimila euro i container donati nell’emergenza

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