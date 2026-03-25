In tanti sentono un forte boato colpa di una focarina accesa ' maldestramente' | nessun ferito

Martedì sera, lungo la via Emilia a Savignano, molte persone hanno udito un forte boato che ha suscitato preoccupazione. L'esplosione, che non ha provocato feriti, sarebbe stata causata da una focarina accesa in modo non corretto. La scena ha attirato l'attenzione di diversi passanti, ma al momento non ci sono segnalazioni di danni o conseguenze di rilievo.

I vigili del fuoco sono arrivati sul posto, ma non si sono registrati feriti o danni a cose, evidentemente l'intenzione era di accedere la focarina più rapidamente I vigili del fuoco sono arrivati sul posto, ma non si sono registrati feriti o danni a cose, evidentemente l'intenzione era di accedere la focarina più rapidamente. L'episodio è accaduto nella zona di San Giovanni in Compito, Tanti, anche sui social, hanno segnalato un vero e proprio boato “come una bomba” ma il tutto si è chiuso, per fortuna, con un falso allarme. CesenaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Per festeggiare spara in hotel e in strada. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - In tanti sentono un forte boato, colpa di una focarina accesa 'maldestramente': nessun ferito Articoli correlati Leggi anche: A Milano deraglia un altro tram, modello Jumbo, sulla linea 12: colpa di un bullone. Nessun ferito Grosso ramo di pino cade per il forte vento nei pressi della scuola Livio Tempesta: nessun feritoFortunatamente, al momento della caduta non transitavano né pedoni né veicoli nella zona interessata, e non si registrano danni a persone o cose. Aggiornamenti e notizie su tanti sentono Discussioni sull' argomento Il sequestro Moro, nella sua drammaticità, ridiede al Paese il senso dello Stato; In tanti sentono un forte boato, colpa di una focarina accesa 'maldestramente': nessun ferito; Dio non può essere arruolato in scelte di morte; Xiaomi SU7: è giovane, ma sente il bisogno di aggiornarsi. Papa Leone: tanti si sentono sbagliati, ma Gesù non scarta nessuno. Dolore per gli attacchi in Nigeria«Il Papa non andrà negli Stati Uniti nel 2026». Lo ha affermato la Sala Stampa della Santa Sede dopo le indiscrezioni di stampa su un possibile viaggio nel suo Paese d’origine nel mese di settembre. ilsole24ore.com Almeno diciamo, cosa che in tanti non si sentono di fare x.com Il 19 marzo celebriamo chi ci ha fatto diventare tifosi. Perché certe storie non si tramandano… si sentono dentro. Festa del Papà allo Store Benevento Tanti prodotti in sconto al nostro store fisico in Via del Pomerio 43 Sul nostro store online -20% su tut - facebook.com facebook