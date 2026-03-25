In Francia, l’alleanza tra socialisti e mélenchoniani è stata respinta. Boris Vallaud, capo dei deputati del Partito socialista, ha attribuito i risultati negativi in alcune zone storiche come Clermo a un responsabile specifico. La questione riguarda le elezioni e le alleanze politiche in diverse aree del paese.

La coerenza di Glucksmann. Per tornare a governare la Francia, la sinistra non può allearsi con Mélenchon Parigi. Per Boris Vallaud, capogruppo dei deputati del Partito socialista (Ps), c’è un responsabile per i risultati negativi in alcuni bastioni storici come Clermont-Ferrand e Brest nel quadro delle elezioni comunali, e si chiama Jean-Luc Mélenchon, leader della France insoumise (Lfi), la formazione della sinistra radicale francese. “Per chi se lo stesse chiedendo, ecco la risposta. Sì, le alleanze con la France insoumise non hanno funzionato. Sì, la France insoumise ci ha fatto perdere”, ha dichiarato su Rtl Vallaud, seguìto dal deputato socialista Jérôme Guedj, secondo cui “frequentare” Mélenchon è diventato “tossico”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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