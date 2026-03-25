In Francia, si registra un cambiamento nel quadro politico con la scomparsa del movimento di Emmanuel Macron e il mantenimento del centro neogollista. I socialisti ottengono una vittoria a Parigi, anche se sono divisi sulla collaborazione con i membri di sinistra radicale. Nel frattempo, i partiti di estrema sinistra ottengono risultati importanti, in un contesto dominato dalla crescita delle forze di estrema destra.

Scomparsa totale del movimento di Emmanuel Macron, tenuta del centro neogollista, confusione estrema dei socialisti – che vincono, da soli, a Parigi – sull’alleanza con gli estremisti di Jean-Luc Mélenchon, che comunque fa un buon risultato in un contesto di vittoria delle estreme. Ma la novità vera è la fine della “barriera repubblicana” di una componente dei neogollisti contro una Marine Le Pen che comunque stenta nelle grandi città. In sintesi, questo è il risultato politico delle elezioni comunali in Francia, molto interessante anche per il dibattito politico italiano, soprattutto nella sinistra. Le elezioni amministrative in Francia, più che in ogni altro Paese europeo, hanno un forte impatto politico per due ragioni. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - In Francia cade il fronte anti Le Pen e cambia il quadro politico

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