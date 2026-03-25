È stato presentato in un'importante associazione di agricoltori il Manifesto della salicoltura marina, un documento che mira a ottenere il riconoscimento di questa attività come parte del settore agricolo. Il comparto sollecita maggiori tutele e strumenti di sviluppo per aumentare la competitività sul mercato. La proposta viene avanzata nel contesto di una discussione più ampia sulle attività legate alla produzione di sale marino.

Presentato in Confagricoltura il Manifesto della salicoltura marina. Il comparto chiede il riconoscimento come attività agricola per sviluppo, tutele e competitività. La salicoltura marina compie un passo decisivo verso il proprio riconoscimento ufficiale come attività agricola. A Palazzo della Valle, sede di Confagricoltura, è stato presentato il Manifesto della salicoltura marina, documento che sintetizza oltre due anni di lavoro dell’ATS nata tra le saline italiane e la Confederazione per valorizzare un comparto strategico ma ancora privo di un inquadramento normativo adeguato. Il percorso, sviluppato attraverso tappe in Sicilia, Puglia,... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - In Confagricoltura nasce il Manifesto della salicoltura marina

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