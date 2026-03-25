Il dibattito sulla posizione della premier rispetto alle dimissioni di un ministro si concentra sulla sua richiesta di lasciare l’incarico. La premier ha espresso il desiderio che il ministro si dimetta volontariamente, lasciando la porta aperta a una sua eventuale richiesta formale del passo indietro. Se il ministro decidesse di non dimettersi, si aprirebbero ulteriori sviluppi nelle prossime decisioni politiche.

Non potendo licenziarla direttamente l'ha invitata a farlo da sola, ma se lei dovesse rifiutarsi può intervenire il parlamento La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha suggerito a Daniela Santanchè di dimettersi dalla sua carica di ministra del Turismo. L’ha fatto diffondendo una nota nella quale commentava le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e della capa di gabinetto del ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi. È stata una richiesta sorprendente, prima di tutto perché fatta in modo pubblico e plateale, non molto in linea con il garbo istituzionale che ci si aspetterebbe in occasioni di questo tipo. È ragionevole pensare che Meloni abbia preso questa decisione solo dopo aver parlato privatamente con la ministra, direttamente o con qualche mediazione, senza ottenere il risultato sperato. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In che senso Meloni «auspica» le dimissioni di Santanchè

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