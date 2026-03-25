In bici lungo la Senna | la vacanza più bella di primavera

In una giornata di primavera, un gruppo di ciclisti si è avventurato lungo le rive della Senna, partendo da una zona alle porte di Parigi. L’itinerario, semplice da seguire, attraversa piccoli borghi e paesaggi caratterizzati da edifici storici e ambienti rurali. La pedalata ha permesso di scoprire angoli meno noti della regione, offrendo un’alternativa alle mete più frequentate della capitale francese.

Alle porte di Parigi un itinerario facile da fare in bicicletta pedalando fra borghi inconsueti e affascinanti, affacciati sulla prima ansa del fiume che corre verso la Normandia disegnando la terra degli Impressionisti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - In bici lungo la Senna: la vacanza più bella di primavera Articoli correlati Leggi anche: Brutta caduta in bici lungo la SS36, ciclista soccorso lungo la tratta Abbadia-Lecco In vacanza con la bici lontano dal freddoAnche durante l’inverno è importante “mantenere la gamba“, specie dopo la fatica che si è fatta durante le altre stagioni.