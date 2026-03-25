Impressionante incendio nelle Vaude tra Nole e San Carlo Canavese | alte fiamme visibili da chilometri

Nella serata di mercoledì 25 marzo, intorno alle 19, si è verificato un incendio nelle Vaude, tra Nole e San Carlo Canavese. Le fiamme sono alte e visibili da diversi chilometri, e hanno interessato rapidamente la vegetazione locale. L'incendio si sta propagando verso il territorio di San Carlo Canavese, con i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Sul posto diverse unità dei Vigili del Fuoco e polizia locale, chiusa la strada provinciale. Operazioni di spegnimento in corso Un vasto incendio è scoppiato nella serata di mercoledì, 25 marzo, intorno alle 19 nelle Vaude. Le fiamme hanno iniziato a divorare velocemente la vegetazione e l'incendio, da Nole, si sta estendendo rapidamente, sotto le raffiche di vento, verso San Carlo Canavese. Sono in corso le operazioni di spegnimento da parte di diverse squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Nole e San Maurizio Canavese che si trovano sul posto per domare le fiamme che stanno velocemente divorando la fitta vegetazione dell'ampia area boschiva, complici le forti raffiche di vento che da qualche ora stanno colpendo nel Torinese e in Piemonte. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Impressionante incendio nelle Vaude, tra Nole e San Carlo Canavese: alte fiamme visibili da chilometri Articoli correlati Leggi anche: Incendio da Sapore di Stelle Bistrò, fiamme e fumo visibili in tutta la città: soccorsi sul posto Incendio a Fuorigrotta: fiamme alte, mercato in fiammeUn vasto incendio ha colpito il mercato rionale di Fuorigrotta nel pomeriggio del 6 marzo 2026.