imprenditori vicini al clan sequestrati beni per 20 milioni

Il Tribunale di Napoli ha disposto il sequestro di beni per un valore di 20 milioni di euro in relazione a imprenditori ritenuti vicini a un clan criminale. La decisione riguarda diverse proprietà e attività commerciali intestate agli indagati. L'operazione fa parte di un’indagine più ampia condotta dalle autorità competenti per contrastare la presenza della criminalità organizzata nel territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione – ha emesso un provvedimento di sequestro, cui sta dando esecuzione la Direzione Investigativa Antimafia, nei confronti di imprenditori appartenenti ad una famiglia che ha evidenziato legami con il sodalizio camorristico denominato “clan Angelino-Gallo”, operante nel territorio di Caivano. Il provvedimento trae origine da una proposta di misura di prevenzione patrimoniale e personale, avanzata al Tribunale partenopeo congiuntamente dal Procuratore della Repubblica e dal Direttore della DIA, redatta a carico di un soggetto di alto profilo criminale, il quale aveva il “controllo” sulle attività di estorsione dei clan nel tempo egemoni sul territorio di Caivano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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