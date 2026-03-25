Dopo l'esclusione dalla lista delle città candidate a Capitale italiana della Cultura 2028, i progetti presentati nel dossier locale “I sentieri della bellezza” continuano a essere oggetto di discussione nella regione. La giunta regionale ha dichiarato di essere disponibile a sostenere il progetto, nonostante la mancanza di una nomina ufficiale. La questione rimane al centro dell'attenzione pubblica e politica nella zona.

Dopo la mancata nomina a Capitale italiana della Cultura 2028, i progetti contenuti nel dossier forlviese ‘ I sentieri della bellezza ’ restano al centro del dibattito in Romagna. In aula, le consigliere regionali del Pd Valentina Ancarani e Francesca Lucchi hanno chiesto alla giunta di continuare ad accompagnare e sostenere i progetti contenuti nel dossier, nato dalla candidatura congiunta di Forlì e Cesena. Ancarani, in particolare, ha evidenziato il valore dell’esperienza che ha dato vita non solo a un dossier articolato, ma anche a un nuovo sodalizio che vede Forlì e Cesena per la prima volta sulla stessa lunghezza d’onda e con un obiettivo comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Impegno della Regione: "Pronti a sostenere comunque il dossier"

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