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Il 25 marzo 2026, il quotidiano Il Tempo pubblica una vignetta di Osho in prima pagina, legata all’esito del referendum sulla giustizia. Nel frattempo, si segnala che Giuseppe Conte sta pianificando una manovra politica contro Elly Schlein, coinvolgendo membri dissidenti del Partito Democratico.
La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di mercoledì 25 marzo 2026. Dopo l'esito del referendum sulla giustizia, Giuseppe Conte prepara il trappolone a Elly Schlein con le quinte colonne dei ribelli del Pd. Valditara: “Quanto accaduto a Trescore Balneario di una gravità sconvolgente. Approvare rapidamente le norme contro la criminalità giovanile” Gino Paoli, quelle ultime amare parole: "Lascio a voi questo mondo di m." . 🔗 Leggi su Iltempo.it