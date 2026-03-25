Iliad ha annunciato di voler proseguire da sola nel dossier Tim, dopo che Poste Italiane ha presentato un'offerta per l'acquisto di quote della società di telecomunicazioni. Questa decisione arriva in un momento di incertezza nel settore, che sta vivendo un susseguirsi di mosse e contrapposizioni tra le diverse aziende coinvolte. La situazione rimane in evoluzione, con le parti che attendono sviluppi futuri.

Dopo l'offerta di Poste Italiane su Tim, continua l'effetto domino nel mercato delle telecomunicazioni. Proprio ieri Iliad, a lungo considerata una possibile controparte di Tim per eventuali nozze, ha chiuso definitivamente la porta. L'ad Thomas Reynaud, a margine della presentazione dei conti del gruppo, ha affermato di aver accantonato «definitivamente la questione durante l'estate del 2025. È stata una nostra decisione, e ci conoscete bene. Noi di Iliad non torniamo sui nostri passi». In Italia, quindi, «il presupposto fondamentale rimane un mercato con 4 operatori. E in questo mercato con 4 operatori, la nostra strategia è quella di continuare a crescere» ha concluso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Iliad chiude il dossier Tim. "Andremo avanti da soli"

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