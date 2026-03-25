Ilary Blasi la notizia dopo la terza puntata del Grande Fratello Vip

Nella serata del 24 marzo, su Canale 5, è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi. Durante la trasmissione sono stati mostrati vari momenti della settimana trascorsa nella Casa, tra tensioni, emozioni e sorprese. La puntata ha rispecchiato gli eventi principali che si sono svolti all’interno della casa nel corso dei giorni precedenti.

La terza puntata del Grande Fratello Vip di Ilary Blasi, andata in onda nella serata del 24 marzo su Canale 5, ha condensato tutti gli eventi salienti che hanno animato la settimana nella Casa, regalando momenti di tensione, emozione e qualche sorpresa per i telespettatori. Tra i principali episodi al centro della puntata si segnala la lite tra Dario Cassini e Antonella Elia, che ha tenuto banco fin dai primi minuti, e il confronto acceso tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. A scuotere ulteriormente le dinamiche della Casa è stato l’ingresso di Pietro Delle Piane, ex compagno di Antonella, giunto per cercare un confronto con la showgirl e, forse, una riconciliazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Articoli correlati

Ilary Blasi, la pessima notizia dopo la seconda puntata del Grande Fratello VipIl debutto era già stato complicato, ma ora i numeri certificano una crisi ancora più profonda.

Cosa ha indossato Ilary Blasi per la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026Ilary Blasi è tornata al Grande Fratello Vip, è lei la conduttrice dell'edizione 2026 partita ieri sera su Canale 5.

SCONTRO TOTALE TRA SIMONE E OMER AL GRANDE FRATELLO 2025

Approfondimenti e contenuti su Ilary Blasi

Temi più discussi: Striscia la notizia: Ilary Blasi, parolaccia in diretta al debutto del GFVIP Video; Ilary Blasi al GF Vip: Per me è un ritorno a casa, e in studio porta la figlia Chanel e la nonna; Titoli di coda, Ilary Blasi e il divorzio da Totti a Verissimo; Ilary Blasi a Verissimo conferma le nozze con Bastian Muller: Mi sposo quando mi divorzio.

Ilary Blasi è rifatta oppure no? Ecco la risposta della conduttrice alla domanda direttaRitocchini sì o no? Ilary Blasi risponde senza filtri replicando con ironia e chiarezza alle curiosità del pubblico. donnapop.it

Chi ha firmato il nude look di Ilary Blasi al Grande Fratello Vip: sembra un abito ma è un due pezziLook minimal per Ilary Blasi nella terza puntata del Grande Fratello Vip, all'insegna della sobrietà: ecco chi ha firmato il completo color cipria e il ... fanpage.it

Look minimal per Ilary Blasi nella terza puntata del Grande Fratello Vip, all’insegna della sobrietà: ecco chi ha firmato il completo color cipria e il prezzo. - facebook.com facebook

L'amica di Ilary Blasi vicina a Bastian Muller, Totti aveva chiesto all’ex moglie di non vederla più x.com