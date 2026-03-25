Il Wwf Foggia ha espresso un deciso rifiuto nei confronti dei nuovi invasi e del progetto Piano dei Limiti. L’associazione ha dichiarato che l’acqua che si disperde in mare non rappresenta uno spreco e ha criticato le proposte che mirano a modificare la gestione delle risorse idriche. La posizione si inserisce nel dibattito aperto da alcune dichiarazioni di rappresentanti politici e associazioni di categoria.

Le proposte dell'associazione: una gestione ecosistemica basata su cicli naturali e zone umide, sulla falsariga del modello vincente dell'Oasi Laguna del Re Il mito dell’acqua ‘persa’ e l’errore dei nuovi invasi: È necessario scardinare il concetto fuorviante secondo cui l'acqua che raggiunge il mare sia "sprecata". Al contrario, il deflusso naturale è vitale per l'equilibrio dei sistemi terrestri e marini. La proposta di realizzare nuovi e costosi invasi artificiali (come il progetto del Piano dei Limiti) viene respinta con forza: tali opere non solo frammentano ulteriormente gli habitat, ma accelerano i cambiamenti climatici e privano le coste dei sedimenti necessari a contrastare l'erosione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Il Wwf Foggia dice no ai nuovi invasi e boccia il progetto Piano dei Limiti: "L'acqua che va in mare non è sprecata"

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