Al liceo scientifico Vittorio Veneto si è verificata un’occupazione che ieri mattina è stata annunciata come undicesima. La situazione si è evoluta in uno stato di agitazione che proseguirà anche questa mattina. Al termine delle attività scolastiche è prevista un’assemblea studentesca per discutere le prossime azioni. La scuola rimane in uno stato di tensione legato all’occupazione in corso.

L’undicesima occupazione - annunciata ieri mattina al liceo scientifico Vittorio Veneto - si è trasformata in uno “stato di agitazione“ che continuerà stamattina, con un’assemblea studentesca alla fine della mattinata. "L’istruzione è l’arma più potente che puoi usare per cambiare il mondo": avevano evidenziato gli studenti, citando Nelson Mandela per spiegare i motivi della protesta, dalle spese per la guerra all’ edilizia scolastica, passando dalla maturità. "Studiare in ambienti dignitosi non è un privilegio, è un diritto. Non possiamo continuare a sentirci dire che “non ci sono fondi” mentre le condizioni minime di sicurezza e igiene vengono ignorate", scrivono nel comunicato, che affidano ai social. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Vittorio Veneto: "è in stato di agitazione"

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