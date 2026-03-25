Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali dell’Università di Firenze organizza un seminario intitolato “Il viaggiatore: pericolo o risorsa?”, che si terrà il 26 marzo alle 10 nell’Aula Magna della Scuola di Agraria. L’evento mira ad affrontare il ruolo dei viaggiatori in relazione agli aspetti ambientali e sanitari.

Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) dell’Università di Firenze promuove il seminario “Il viaggiatore: pericolo o risorsa?”, in programma il 26 marzo alle ore 10 presso l’Aula Magna della Scuola di Agraria. L’evento è a partecipazione libera e gratuita. Ad aprire i lavori saranno Simone Orlandini, direttore del DAGRI, Corrado Del Bò (Università di Bergamo), Alessandra De Seneen (INSOR), Tito Livio Mongelli (Skal International) e Federico Massimo Ceschin (Simtur), con la partecipazione del consigliere della Regione Toscana Federico Eligi. Seguirà una tavola rotonda con Gianluca Bambi e Giuseppe Rossi (DAGRI), Augusto Congionti (Agriturist) e Maurizio Rosellini (Final Furlong), per un approfondimento delle prospettive operative e delle implicazioni per il settore. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - “Il viaggiatore: pericolo o risorsa?"

Articoli correlati

Granchio blu: dal pericolo alla risorsa per il MoliseLa costa molisana sta per trasformare una minaccia ecologica in un motore economico grazie al progetto CraBoost.

Geologo-viaggiatore: "Scatti per un libro"Solo due cavalli assenti ieri alle visite di ammissione all’Albo, Faggio e Fucecchio che dovevano arrivare dalla scuderia di Gingillo.

Estasi, Ebbrezza e Follia, seconda parte - seminario di Claudio Marucchi

Aggiornamenti e notizie su Il viaggiatore pericolo o risorsa

Argomenti discussi: Turismo responsabile e rigenerativo: dibattito al DAGRI dell'Università di Firenze; La disavventura finisce in tribunale. Multato sul bus, ma non era lui: At sanziona chi dà un nome falso.