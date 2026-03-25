Dopo il referendum sulla giustizia, la vittoria del sì nella Tuscia ha suscitato reazioni diverse tra i partiti. La segretaria del circolo Pd locale e consigliera comunale ha dichiarato che le elezioni amministrative rappresentano un’altra sfida, sottolineando che i risultati del referendum non preoccupano il partito. I dati provenienti dalla regione e dalla città mostrano un quadro di partecipazione e preferenze diverse rispetto ad altre aree del paese.

I dati del referendum sulla giustizia accendono la politica dopo la vittoria del no. Partendo dall'Italia, arrivando fino alla Tuscia e Viterbo, Alessandra Troncarelli, segretaria del circolo Pd cittadino e consigliera comunale, analizza il risultato. Se a livello nazionale, per la dem, “gli italiani hanno bocciato il governo Meloni”, diverso è il discorso per la provincia dove il sì trionfa con Viterbo miglior risultato della destra in tutto il paese. Ma Troncarelli non è preoccupata in vista delle prossime elezioni comunali: “I risultati referendari forniscono un'indicazione di massima, ma nelle elezioni amministrative le dinamiche cambiano radicalmente”. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Il trionfo del sì nella Tuscia non preoccupa il Pd, Troncarelli: "Le elezioni amministrative sono un'altra partita"

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