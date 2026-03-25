Il tributo a Pennacchi Scrittura fatica nera | Il suo Canale Mussolini consegnato alla storia

Essere inclusi nella collana I Meridiani della Mondadori equivale all’immortalità artistica. Ora tributata ad Antonio Pennacchi. Presentazione del volume a lui dedicato in questa biblioteca ideale, domani, alle 18.30, con Mauro Novelli, docente dell’Università Statale di Milano. Scusi, professore, per uno che diceva di "tirar fuori dalle budella i versi" è una consacrazione? "Certo, tanto più che il Meridiano, curato da Giuseppe Iannaccone, sarà presentato, insieme al traduttore e divulgatore della letteratura russa Paolo Nori, a Casa Manzoni". Come presidente del Centro Nazionale Studi Manzoniani trova affinità? "Pennacchi, con i suoi romanzi sul mondo operaio, che finisce nel Novecento, lo consegna alla storia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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