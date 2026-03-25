Il Treno della Memoria fa tappa a Birkenau | i giovani toscani in marcia con le sorelle Bucci

Il Treno della Memoria si è fermato a Birkenau, con un percorso a piedi che ha coinvolto giovani provenienti dalla Toscana. La marcia è partita dai forni crematori e si è conclusa al memoriale dedicato alle vittime. Tra i partecipanti ci sono state anche le sorelle Bucci, che hanno percorso il tragitto in silenzio.

FIRENZE – Un lungo e silenzioso cammino dal sito dei forni crematori fino al memoriale delle vittime. Ieri ( 24 marzo), una vasta delegazione di studenti e studentesse provenienti dalla Toscana ha attraversato il campo di sterminio di Birkenau, portando un messaggio di pace e di fermo contrasto al fascismo. L’iniziativa rappresenta il momento culminante del viaggio del Treno della Memoria 2026, partito lunedì scorso dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella. Il corteo e la cerimonia. A guidare la marcia c’era il gonfalone regionale, seguito dalle rappresentanze delle associazioni antifasciste e delle comunità deportate, affiancate da due testimoni d’eccezione: le sorelle Andra e Tatiana Bucci, sopravvissute da bambine agli orrori del lager. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Il Treno della Memoria fa tappa a Birkenau: i giovani toscani in marcia con le sorelle Bucci Articoli correlati Il "Treno del Ricordo" fa tappa a Reggio Calabria: la memoria delle Foibe viaggia sui binari della coscienza nazionaleAlla stazione Centrale la nona fermata del convoglio, istituzioni e studenti uniti per rinnovare l’impegno verso verità storica, accoglienza e... Treno della Memoria, 413 studenti toscani in viaggio verso Auschwitz dal 23 al 27 marzoDal 23 al 27 marzo 2026, il Treno della Memoria porterà oltre 400 studenti toscani ad Auschwitz per non dimenticare L'articolo . Contenuti e approfondimenti su Treno della Memoria Temi più discussi: Il 23 marzo riparte il Treno della Memoria; Treno della Memoria, 413 studenti toscani in viaggio verso Auschwitz dal 23 al 27 marzo; Riparte il Treno della Memoria; In Toscana riparte il treno della memoria, a bordo oltre 400 studenti. Riparte il Treno della memoria: oltre 400 studenti a bordoIl presidente Giani stamani ha salutato i ragazzi alla partenza: Giovani che saranno ambasciatori di memoria ... lanazione.it E' ripartito il Treno della MemoriaFIRENZE: Oltre 400 studenti e studentesse delle scuole superiori della Toscana partecipano al viaggio studio in Polonia. La partenza oggi da Firenze ... toscanamedianews.it EUGENIO GIANI: AL BINARIO 16 DI FIRENZE RIPARTE IL TRENO DELLA MEMORIA Più di 400 ragazze e ragazzi verso un luogo che non è solo una destinazione, ma una domanda aperta sulla nostra storia e sul nostro presente - facebook.com facebook Treno della Memoria, partenza senza il centrodestra x.com