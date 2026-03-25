Il titanio è la nuova frontiera delle pentole

Il titanio sta diventando un materiale sempre più utilizzato nella produzione di pentole, sostituendo altri metalli tradizionalmente impiegati. Un esempio storico riporta che uno chef rinomato preferiva pentole di rame e argento invece di quelle con rivestimento di stagno, perché risultavano più brillanti e consentivano di monitorare meglio la cottura. Questa scelta evidenzia le preferenze di alcuni professionisti per materiali che garantiscono estetica e funzionalità.

«Gualtiero Marchesi veniva personalmente a fare ristagnare le pentole di rame e le voleva in argento invece che con lo stagno, perché rimanevano più brillanti e gli permettevano anche di vedere meglio come stava cuocendo il cibo». Lo racconta Angelo Agnelli, pronipote di Baldassarre, il fondatore dell’azienda che produce le celebri pentole professionali utilizzate nelle cucine dei grandi ristoranti e apprezzate anche nelle case degli appassionati. La data di fondazione, 1907, è oggi quella ufficiale, ma ha anche un valore simbolico perché corrisponde alla nascita della Camera di Commercio di Bergamo; in realtà l’attività di Baldassare Agnelli nasce a cavallo tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il titanio è la nuova frontiera delle pentole Articoli correlati Leggi anche: Vinted, la nuova frontiera delle truffe è il tentativo di estorsione sessuale Birkenstock lancia Highwood Moc: la nuova frontiera delle calzature chiuseHighwood Moc è il nuovo modello chiuso di Birkenstock: design contemporaneo, comfort ortopedico e suede premium in quattro tonalità PE 2026... Altri aggiornamenti su Il titanio è la nuova frontiera delle... Discussioni sull' argomento Le bici da cicloturismo in metallo vincono sul lungo periodo; Chiru Veldt 32: la gravel in titanio con ruote da 32 pollici debutta a Düsseldorf; OPPO Find N6, presentato il nuovo smartphone pieghevole dei sogni; Street: SC-Project presenta la sua ultima innovazione, il Ti-Carbon!. Il nuovo Grand Seiko SBGA521 viene lanciato come orologio automatico in titanio in edizione limitata con Spring Drive 9R65Grand Seiko ha presentato il nuovo SBGA521 per il rinnovo di Hankyu Umeda nel 2026. Questa edizione limitata a 45 esemplari presenta un quadrante viola Hana-ikada e il calibro Spring Drive 9R65 in t ... notebookcheck.it Laika Ecovip Titanio L4009 Meccanica Fiat Ducato 2.2 140cv Cerchi in lega 16" nero matt Pack Chassis Max Freno a mano elettrico TPMS - Sistema di monitoraggio pressione pneumatici Climatizzatore cabina automatico con filtro antipolline Sistema di ricaric - facebook.com facebook