Il tentativo di resistere poi la nota ‘risentita’ l’addio di Santanchè

Alle 18.11 di oggi, il ministero del Turismo ha diffuso una nota ufficiale in cui annuncia le dimissioni della ministra Daniela Santanchè. La vicenda riguarda un tentativo di resistenza seguito da una nota definita “risentita” e si conclude con il suo addio all’incarico. La notizia si inserisce in un quadro di eventi politici legati alla sua posizione nell’esecutivo.

Roma, 25 mar. (askanews) – La vicenda di Daniela Santanchè si chiude alle 18.11, con una nota del ministero del Turismo che annuncia le dimissioni della ministra. Il comunicato chiude quindi la questione, dopo quasi 24 ore di ‘resistenza’ alla richiesta di passo indietro che era stata pubblicamente fatta ieri sera dalla premier Giorgia Meloni. Ma i toni della nota, molto ‘risentiti’, mostrano quanto il braccio di ferro tra le due – dietro le quinte – sia stato duro. “Cara Giorgia – si legge – ti rassegno, come hai ufficialmente auspicato, le mie dimissioni dal ruolo di ministro che avevi voluto affidarmi e che credo di avere svolto al meglio delle mie possibilità e senza alcuna controindicazione”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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