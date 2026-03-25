Il teatrodanza fa il suo debutto al Teatro Bonci con la compagnia Peeping Tom, nota per le sue produzioni innovative. La prima rappresentazione dello spettacolo

"Peeping Tom", una delle formazioni di teatrodanza più visionarie del panorama europeo, arriva per la prima volta al Teatro Bonci il 28 e il 29 marzo, con “Chroniques”. Coprodotto da Ert in una rete internazionale, lo spettacolo diretto dalla coreografa italo-argentina Gabriela Carrizo, cofondatrice nel 2000 con il francese Franck Chartier della compagnia di base in Belgio, ha debuttato nel giugno scorso al Theatre National de Nice, toccando successivamente nel corso di una lunga tournée anche le città italiane di Reggio Emilia, Torino e Milano. "Peeping Tom" sviluppa da oltre vent’anni performance dalla fisicità estrema, quasi acrobatica, immerse in ambienti dall’estetica iperrealista. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Il teatrodanza debutta al Bonci con "Chroniques", il nuovo lavoro della compagnia Pepping Tom

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