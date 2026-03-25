Il suo nome compare nei file Epstein il Teatro Massimo toglie la direzione dell' Aida al maestro francese Chaslin

Il nome di un maestro francese compare nei file Epstein, mentre il Teatro Massimo di Palermo annuncia la revoca della direzione dell'Aida assegnata a lui. La vicenda ha suscitato attenzione nel settore culturale e musicale, portando a cambiamenti nelle programmazioni e nelle decisioni amministrative. La notizia si inserisce in un contesto più ampio di indagini e polemiche legate a questioni legali e professionali.

Il direttore d’orchestra è stato escluso dalla Fondazione. Nel 2013 propose al noto finanziere Usa una sua conoscente come traduttrice per una visita all'Opera di Parigi. La replica del legale: "Il suo legame estremamente limitato ed esclusivamente di natura sociale, nel contesto della Santa Fe Opera nell'estate del 2012" L'eco dello scandalo legato a Epstein arriva fino a Palermo e stavolta travolge il mondo della musica classica. Perché il Teatro Massimo ha deciso di interrompere la collaborazione con il direttore d'orchestra francese Frédéric Chaslin, che avrebbe dovuto dirigere l'Aida a maggio. Una scelta,... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Il suo nome compare nei file Epstein, il Teatro Massimo toglie la direzione dell'Aida al maestro francese Chaslin Articoli correlati Naomi Campbell nei file Epstein: il suo nome compare quasi 300 volte nei documentiEpstein inoltre avrebbe presentato Campbell a diverse minorenni per attirarle nella sua tela col miraggio di una carriera nel campo della moda. Direttore d’orchestra citato negli Epstein Files: il Teatro Massimo di Palermo gli toglie l’AidaIl Teatro Massimo di Palermo ha deciso di interrompere la collaborazione con il direttore d’orchestra francese Frédéric Chaslin, che avrebbe dovuto... Contenuti e approfondimenti su Teatro Massimo Epstein Files, il Teatro Massimo di Palermo nega la direzione a Frédéric ChaslinIl Teatro palermitano ha deciso di non formalizzare il contratto con il direttore d'orchestra francese Frédéric Chaslin per la messa in scena dell'Aida, prevista per maggio. Il nome del maestro compar ... tg24.sky.it Palermo, direttore d’orchestra nei file Epstein: il teatro gli nega il contrattoIl direttore d'orchestra francese Frédéric Chaslin, il cui nome compare nei file Epstein, è stato sollevato dal teatro Massimo di Palermo dalla direzione dell'Aida, prevista per maggio. ilsicilia.it