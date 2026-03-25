Un uomo è stato assolto dall’accusa di istigazione al suicidio, ma condannato a quattro anni e sei mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia e spaccio di cocaina. La vicenda riguarda il suicidio di una donna, e la sentenza ha stabilito che non vi fu coinvolgimento diretto nel suo gesto. La pena più lieve riguarda le accuse di maltrattamenti e droga.

Assolto dall’accusa più grave, ma condannato a quattro anni e sei mesi di carcere per maltrattamenti in famiglia e spaccio di cocaina. Si è chiuso così, con una sentenza destinata a far discutere, il processo di primo grado a carico di Simone Gresti, 47 anni, di Moie, ex fidanzato di Andreea Rabciuc, la 27enne romena che viveva a Jesi, scomparsa il 12 marzo 2022 e trovata morta quasi due anni dopo in un casolare nelle campagne di Montecarotto. Il giudice Alberto Pallucchini, al termine del rito abbreviato, ieri ha assolto Gresti dall’istigazione al suicidio con formula piena perché "il fatto non sussiste", escludendo anche l’aggravante della morte come conseguenza dei maltrattamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il suicidio di Andreea: "Non ci fu istigazione". Pena più lieve per l’ex

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