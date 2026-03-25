Un sottosegretario coinvolto negli spari di Capodanno è diventato oggetto di discussione a causa delle sue dichiarazioni sui gruppi anarchici e sulle bistecche. Un rappresentante sindacale ha affermato che ha restituito dignità alla polizia penitenziaria e ha aggiunto che la sua assenza si farà sentire. La vicenda ha sollevato reazioni tra gli addetti ai lavori, mentre la polemica prosegue.

«Ha restituito dignità al corpo di Polizia penitenziaria. Ci mancherà», ci dice un sindacalista. Si è dimesso per una leggerezza «a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza», cioè l'acquisto davanti a un notaio di Biella di quote di una società di ristorazione con Miriam e Mauro Caroccia, quest'ultimo ritenuto un prestanome del clan Senese, condannato in via definitiva dalla Cassazione per riciclaggio e intestazione fittizia di beni, su cui si sono accesi i riflettori di Dia e Gdf. Ma i guai dell'ormai ex sottosegretario alla Giustizia con delega al Dap Andrea Delmastro sono iniziati quando ha avuto il coraggio di rivelare (per i pm di Roma non era neppure reato, ma tant'è. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il sottosegretario degli spari di Capodanno finito nella bufera per anarchici e bistecche

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