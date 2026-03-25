Dopo la riqualificazione di corso Quadrio, sono state installate nuove rastrelliere per biciclette. Tuttavia, i ciclisti continuano a considerarle inutili, come già accaduto in passato. La questione delle rastrelliere rimane un tema di discussione tra chi utilizza la bicicletta in città, senza che siano state apportate modifiche significative alle installazioni.

Non è la prima volta, la speranza è che sia l'ultima. Parliamo delle nuove rastrelliere per biciclette che sono comparse dopo la riqualificazione di corso Quadrio. A sollevare il problema, come già fatto anche altre volte (a questo link un nostro articolo di qualche anno fa, in quel caso al Porto Antico), è Fiab Genova. Da una parte viene apprezzata la riqualificazione di corso Quadrio, con maggiore spazio, ordine e qualità urbana, dall'altra viene criticato un dettaglio, che viene definito: "Non secondario". Le rastrelliere, appunto: "Quelle installate sono le classiche ‘scolapiatti’ - spiegano dalla Fiab - strutture che non permettono di legare il telaio, ma solo la ruota". 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Il solito caso delle rastrelliere considerate inutili dai ciclisti

Articoli correlati

Riprende la pulizia delle rastrelliere a Firenze: tra febbraio e marzo quattro gli appuntamenti nel quartiere 2Firenze, 23 febbraio 2026 – Ripartono le operazioni di pulizia e manutenzione delle rastrelliere.

De Paola: “A Cremona è stato il solito Milan e il solito Allegri. La svolta è arrivata col tridente”Durante il consueto appuntamento settimanale con 'L'Editoriale' in onda su 'TMW Radio', il giornalista Paolo De Paola ha parlato del Milan di...

Approfondimenti e contenuti su solito caso

Discussioni sull' argomento Il caso Hoepli e la fuga dal libro, ma non in Svizzera; Tutti i numeri sugli stranieri in carcere in Europa (e in Italia); Una Pasqua più cara del solito; Manon secondo Emma Dante.

Il caso Milano, solita isola rossa nonostante la ferita di Mani PuliteNella metropoli prevale il No anche se il centro storico si smarca e vota Sì. In Lombardia non c'è partita ma i moderati non sottovalutino le prossime tornate ... msn.com

Due comici Non in questo caso. Chiamateli, orgogliosamente, italiani. Non in vendita e non comprabili, neanche con il solito clientelismo. E tutto meno che stupidi perchè se si sono sgamati in un nanosecondo. Ficarra e Picone ci dicono una cosa serissima: - facebook.com facebook