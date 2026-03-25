Nelle ultime ore, il sogno di Giorgia Meloni di cambiare la posizione del ministro della Giustizia si è sgretolato, con la conferma dell’attuale titolare del dicastero. La decisione è stata comunicata ufficialmente e nessun cambio è stato annunciato, nonostante le aspettative di un possibile avvicendamento. La situazione si è evoluta rapidamente, portando a una conclusione diversa da quella prevista dai piani politici.

In poche ore il sogno di Giorgia Meloni si è trasformato in un incubo e in una clamorosa debacle. Sono bastate 23 ore dedicate al voto referendario sulla separazione delle carriere, a cui hanno partecipato in massa milioni di italiani per frantumare il progetto che fu di Licio Gelli, poi di Silvio Berlusconi e infine di Giorgia Meloni. Un progetto finalizzato a rompere gli equilibri istituzionali nati dalla Costituente dopo la caduta del fascismo che prevedono un equilibrio tra potere esecutivo, legislativo e giudiziario e dunque attraverso l’obbligatorietà dell’azione penale un autonomia della magistratura dal potere politico. Un progetto che voleva arrivare in sostanza alla sottomissione e al controllo della magistratura, considerata un ostacolo all’azione del governo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il sogno di Meloni diventato incubo in poche ore. Perché Nordio resta al suo posto?

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