Il sogno di Meloni diventato incubo in poche ore Perché Nordio resta al suo posto?
Nelle ultime ore, il sogno di Giorgia Meloni di cambiare la posizione del ministro della Giustizia si è sgretolato, con la conferma dell’attuale titolare del dicastero. La decisione è stata comunicata ufficialmente e nessun cambio è stato annunciato, nonostante le aspettative di un possibile avvicendamento. La situazione si è evoluta rapidamente, portando a una conclusione diversa da quella prevista dai piani politici.
In poche ore il sogno di Giorgia Meloni si è trasformato in un incubo e in una clamorosa debacle. Sono bastate 23 ore dedicate al voto referendario sulla separazione delle carriere, a cui hanno partecipato in massa milioni di italiani per frantumare il progetto che fu di Licio Gelli, poi di Silvio Berlusconi e infine di Giorgia Meloni. Un progetto finalizzato a rompere gli equilibri istituzionali nati dalla Costituente dopo la caduta del fascismo che prevedono un equilibrio tra potere esecutivo, legislativo e giudiziario e dunque attraverso l’obbligatorietà dell’azione penale un autonomia della magistratura dal potere politico. Un progetto che voleva arrivare in sostanza alla sottomissione e al controllo della magistratura, considerata un ostacolo all’azione del governo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Articoli correlati
Leggi anche: Caso Delmastro, Meloni: “Resta al suo posto”
Leggi anche: Caso Delmastro, Meloni: ‘Poco accorto, ma resta al suo posto’
Contenuti utili per approfondire Perché Nordio
Temi più discussi: Riforma Giustizia e separazione carriere, come funzionano le modifiche; Più potere alla politica e Csm smantellato. Le incognite del sorteggio se vince il sì al referendum; Incubi di una notte di primavera; Rosy Bindi: Il popolo ha salvato la Carta, Meloni rinunci al premierato mascherato.
Travaglio a La7: Meloni pensa di cavarsela con capri espiatori solo perché ha perso il referendum. Nordio ha firmato una schiforma, anche lui si dovrebbe dimettereDimissioni di Delmastro e Bartolozzi? Meloni li usa solo come capri espiatori dopo la batosta. Guarda l'analisi di Marco Travaglio a Dimartedì ... ilfattoquotidiano.it
Quel che resta di NordioMeloni ha chiesto al ministro di non lasciare: vuole evitare un rimpasto. Ma sul bavero potrà appuntarsi solo nuovi reati, una riforma abbattuta con un ... huffingtonpost.it
Perché il ministro della Giustizia Carlo Nordio non si è dimesso La risposta di Mario Giordano - facebook.com facebook
#tagada Perché il ministro della Giustizia Carlo Nordio non si è dimesso La risposta di Mario Giordano x.com