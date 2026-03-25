Il sindaco ha invitato il centrosinistra a lavorare per ampliare la coalizione in vista delle elezioni del 2027. Ha dichiarato di non considerare scontati i voti contrari e ha chiesto di recuperare il consenso di chi ha votato a favore. La sua dichiarazione è stata rilasciata durante un evento pubblico, senza ulteriori dettagli su strategie o alleanze future.

Bologna, 25 marzo 2026 – Non “dare per scontati i voti del ’No’” e “riconciliarsi con chi ha votato ’Sì’”. Il sindaco Matteo Lepore, il giorno dopo il referendum sulla Giustizia, tende un ramoscello d’ulivo al fronte che ha sostenuto la riforma. E butta lo sguardo al 2027, sia in chiave Comunali sia in chiave Politiche, ’benedicendo’ le primarie di coalizione per il leader di centrosinistra che sfiderà Giorgia Meloni. Il ‘No’ stravince con il 63,62%: quattro comuni montani per il ‘Sì’. Affluenza al 70,26: record in Italia Sindaco Lepore, si aspettava una vittoria così ampia dei contrari alla riforma? “Domenica avevo detto che si trattava di un voto importante come quello tra Repubblica e Monarchia proprio perché negli ultimi mesi in molti ci eravamo resi conto di una cosa”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco Lepore: “Elezioni 2027, ora il centrosinistra lavori per allargare”

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