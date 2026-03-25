Il sindaco di Como ha dichiarato che l’amministrazione farà il possibile per portare una partita di Champions League allo stadio Sinigaglia. In risposta, un consigliere comunale ha commentato criticamente le proposte, chiedendosi chi possa voler perdere questa opportunità per la città. Inoltre, è stato annunciato un progetto di rifacimento completo dello stadio, senza però dettagli specifici sui tempi o le modalità.

“Qui tutti a como vogliono sentire la musichetta della Champions. Quindi la risposta è sì, faremo di tutto e di più per poter giocare eventi importanti al Sinigaglia. E poi penseremo a rifarlo tutto nuovo”. Parla con serenità e sicurezza Alessandro Rapinese, sindaco di Como, special guest della puntata itinerante di ÉSport Como, il primo video magazine dedicato allo sport comasco. “Partiamo dicendo subito che, anche se me ne vergogno, sono scaramantico”, ha cominciato il sindaco “e di Champions non ne voglio nemmeno sentire parlare. Sicuramente però posso affermare che con Suwarso e il Como 1907 si lavora molto bene. Ogni volta che ci siamo incrociati, in cinque minuti siamo arrivati al punto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il sindaco di Como: "Faremo di tutto per portare la Champions al Sinigaglia"

Articoli correlati

Leggi anche: Como-Roma, febbre Champions al Sinigaglia: Fabregas sfida Gasperini

Como Inter Coppa Italia 0-0: regna l’equilibrio al Sinigaglia! Lariani e nerazzurri non si fanno male, tutto rimandato al ritorno per un pass per la finalissimaCalciomercato Serie A: Atubolu può arrivare in Italia! È sfida tra queste due big per il portiere del Friburgo.

Una raccolta di contenuti su Il sindaco di Como Faremo di tutto per...

Temi più discussi: L’assessore Fermi ed i parapetti del lungolago di Como: Li faremo, dialogo difficile con il Comune; Nuovo stadio, Rapinese garantisce: Lo faremo; Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 30ª giornata; Il Comitato delle Masse diserta il tour di Basile: Non faremo da spettatori a giri turistici ed elettorali.

Il sindaco di Como: Faremo di tutto per portare la Champions al SinigagliaAlessandro Rapinese: Chi è quel cretino che vorrebbe far perdere una tale opportunità alla propria comunità?E poi penseremo a rifare lo stadio tutto nuovo. Con Suwarso e il Como si lavora molto bene. msn.com

Proteste di residenti e comitati, il sindaco ordina la chiusura anticipata del bar a ComoChiusura anticipata per il bar Deluxe di via Leoni a Como nei fine settimana per un mese a partire dal prossimo venerdì 27 marzo. Il provvedimento è stato ufficializzato da un’ordinanza del sindaco di ... comozero.it

Il presidente di M5S: «Servono processi più veloci, ce ne faremo carico nel programma. Abbiamo dato prova di coesione» - facebook.com facebook

Tardozzi: "Gresini Non vogliamo perderli, faremo di tutto perché restino con Ducati" #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #BrazilianGP #Ducati x.com