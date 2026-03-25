È stato lanciato un nuovo siero notte detox per la pelle, prodotto dalla linea di un marchio che utilizza principalmente ingredienti naturali ottenuti con tecniche di biotecnologia. Il prodotto promette di agire durante le ore notturne, ma non vengono forniti dettagli specifici sui componenti o sulle modalità di azione. La presentazione ufficiale si concentra sulla composizione naturale e sulla tecnologia impiegata nella produzione.

La formula si basa infatti sulla cronobiologia che di notte vede la pelle impegnata nei processi di rigenerazione per purificarsi e ripararsi. Il Siero notte bifasico ha un’azione detox e perfezionatrice della pelle grazie a due attivi complementari dalle proprietà antiossidanti: la melatonina vegetale incapsulata - essenziale per la regolazione dei ritmi biologici, agisce anche a livello cutaneo, neutralizza le tossine ossidanti e stimola i meccanismi di recupero notturno della pelle -, e l'estratto di matcha bio - un tè verde detox, ricco di principi attivi, che si distingue per la sua concentrazione di polifenoli antiossidanti. Completano la formula, una combinazione di vitamina C, acido ialuronico ed estratto di melissa bio che idratano e contrastano l'ossidazione cellulare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il siero notte detox per la pelle

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