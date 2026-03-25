Il sesso e gli italiani | boom dei rapporti a tre

Negli ultimi anni, la percezione e le abitudini legate alla sessualità degli italiani sono cambiate considerevolmente. Nel 2000, il 46,7% dei maschi aveva avuto il primo rapporto prima dei 18 anni, mentre nel 2025 questa percentuale si è ridotta al 29,4%. Inoltre, si registra un aumento dei rapporti a tre, riflesso di un mutamento nei modelli di comportamento e nelle preferenze.

Come è cambiata la sessualità degli italiani. Nel 2000 aveva avuto il primo rapporto sessuale prima dei 18 anni il 46,7% dei maschi, nel 2025 il dato è sceso al 29,4%. Al contrario tra le femmine la quota è salita, passando dal 29,3% al 35,8%. Nel 2000 le donne che avevano avuto un solo partner erano il 59,6%, nel 2025 sono passate al 27,6%;2-5 partner per il 32% delle donne nel 2000, contro il 46,8% nel 2025; 6 e più partner per l’8,4% delle donne nel 2000 che arriva al 21,8% nel 2025. Altro segnale di cambiamento riguarda le esperienze di pratiche più estreme e sperimentali. Nel 2000 ad aver dichiarato di aver sperimentato rapporti a tre o più persone era lo 0,7% delle donne, nel 2025 il 6,8%. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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