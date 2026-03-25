il sesso e gli italiani boom dei rapporti a tre sperimentare in una relazione stabile

Negli ultimi tempi si registra un aumento di rapporti a tre tra gli italiani, mentre le relazioni stabili continuano a mantenere una loro presenza significativa. I dati indicano che molte persone esplorano nuove dinamiche sessuali, senza tuttavia rinunciare alla stabilità affettiva. La tendenza a sperimentare si affianca a un consolidarsi di legami più duraturi, secondo le rilevazioni più recenti.

AGI - Gli italiani e il sesso. Il boom dei rapporti a tre ma anche l’inattesa forza della stabilità nelle relazioni. La noia e la vita di coppia non vanno necessariamente a braccetto. Sperimentare sì ma meglio se in un' unione consolidata. Negli ultimi 25 anni gli italiani hanno allargato i propri confini nel sesso. E nell’epoca “ selvaggia del ferro e fuoco ” (copyright Censis) segnata da guerre e crisi globali decidono di non farsi travolgere dalle tante notizie negative che arrivano dal mondo. Lo fanno sprigionando “ un’energia notevole ” tanto che il 79% degli italiani considera “essenziali per dare senso alla vita” i piaceri “del sesso, del cibo o delle relazioni interpersonali ”. 🔗 Leggi su Agi.it

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