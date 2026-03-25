il ritorno a casa

Dopo molti anni, l’autore descrive il desiderio di tornare nel suo Sud natale. La narrazione si concentra sul senso di continuità tra il passato e il presente, evidenziando il desiderio di riabbracciare le radici e la propria terra d’origine. La riflessione si svolge nel contesto di un ritorno che rappresenta un punto di arrivo e di riconnessione con le proprie origini.

Per tanti anni, quasi una vita intera, svegliarmi con la stessa visione, stesso desiderio: tornare a casa, tornare al mio Sud. E’ come il soldato romano stanco di tante battaglie, che torna a casa e appende al muro la sua uniforme, la sua arma, per dedicarsi ai ricordi di un’esistenza diversa e distante. Ricordo tutto. Quell’ultima volta, dopo Bologna, stavamo scivolando pian piano verso Sud, le prime spiagge, le stazioni circondate dagli oleandri e gelsomini, e l’aria mite! Il cielo muta via via che attraversiamo galleria dopo galleria monti e colline, il cielo non è più lo stesso, il vento anima, nuvole bianche e svaporate alte su un paesaggio da fiaba. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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