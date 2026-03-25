In occasione di “Comunalia – Un Inverno d’Autore 2026”, si svolge un evento intitolato “Il Risveglio delle Fate”. La manifestazione prevede una parata itinerante e incursioni teatrali nel Borgo, organizzate dalla Compagnia La Mansarda Teatro dell’Orco, diretta da Roberta Sandias. L’iniziativa coinvolge diverse performance che si svolgono in vari punti del centro storico.

In occasione di “Comunalia-Un Inverno d’Autore 2026”, la Compagnia La Mansarda Teatro dell’Orco, direzione artistica Roberta Sandias, presenta l’evento “Il Risveglio delle Fate”. Domenica 29 marzo dalle 17: parata itinerante e incursione teatrale ispirati alla magia della Nuova Stagione, tra vie e vicoli del Borgo Medievale di Casertavecchia. Teatro e Natura sono profondamente connessi, in quanto il Teatro nasce proprio per l’esigenza dell’uomo di spiegarsi i fenomeni naturali. La natura ci governa ed è in qualche modo utile ricordare che siamo tutti ospiti di questo mondo ed è importante oggi ancor di più rispettare l’ambiente per salvaguardare il futuro. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - "Il risveglio delle fate", parata itinerante e incursioni teatrali al Borgo

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