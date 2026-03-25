Dopo ogni consultazione elettorale o referendaria si analizzano i risultati e le tendenze di voto. Recentemente, il risultato di un referendum ha sancito la conferma di una modifica costituzionale che, secondo alcuni critici, potrebbe avere conseguenze negative a lungo termine. La decisione è stata presa con una partecipazione di circa il 60% degli aventi diritto, con una maggioranza a favore della modifica.

Come dopo ogni elezione o referendum, i piani di analisi sulla dinamica del voto e sul suo risultato – cos’ha contribuito a determinarlo, che ruolo vi hanno giocato i vari protagonisti e quali errori hanno compiuto o quali colpi sono andati a segno rispetto all’obiettivo che si erano prefissi – non hanno alcuna attinenza con il piano di analisi delle sue conseguenze. Anche l’analisi delle conseguenze può essere oggettiva come quella delle cause, se non ci si limita semplicemente a indicare la soddisfazione di chi ha vinto e la delusione di chi ha perso ma si guarda l’effetto che la vittoria e la sconfitta comportano per la generalità dei cittadini, cioè in questo caso il migliore o peggiore funzionamento del sistema di tutele e di garanzie all’interno del sistema penale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il risultato del referendum sarà la perpetuazione di un disastro costituzionale

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