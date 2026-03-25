Il referendum costituzionale sulla giustizia si è concluso con un risultato che indica una volontà di cambiamento tra i cittadini di Caserta. Le associazioni locali hanno commentato i dati sottolineando come questa consultazione possa segnare l'inizio di una nuova fase politica per il paese. Nessuna analisi o interpretazione è stata ancora fornita, ma i risultati sono stati ufficialmente comunicati.

Caserta Decide e Speranza per Caserta: "Questa città merita un futuro diverso, da costruirsi con un importante rinnovamento e con la partecipazione di una comunità che è pronta a lasciarsi il passato alle spalle" Caserta Decide e Speranza per Caserta commentano i risultati del referendum costituzionale sulla giustizia: “Il risultato del referendum apre le porte di una nuova stagione politica per questo Paese. Il Governo Meloni, finora, ha governato a colpi di maggioranza, millantando un consenso popolare che il referendum ha ridimensionato. E non di poco. C’è una parte del Paese che ha sentito il bisogno di tornare ad esprimersi, ed ha contribuito a ribaltare un risultato che, appena due mesi fa, sembrava scontato e di segno opposto”. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - "Il risultato del referendum evidenzia che i casertani vogliono cambiare"

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