In un nuovo giro di nomine, Delcy Rodríguez è stata assegnata a un ruolo che sembra rispondere alle richieste degli Stati Uniti, con l’obiettivo di favorire la stabilità politica. Accanto a lei, al ministero dell’Interno, si trovano ancora Diosdado Cabello, mentre il generale Vladimiro Padrino ha mantenuto la sua posizione. Le mosse sono state annunciate ufficialmente senza ulteriori commenti.

In Venezuela si nominano sette nuovi ministri, ma arrivano anche altri nomi come capi dell’Aeronautica, della Marina e della Milizia. La lista dei nomi e i dubbi sul ritorno di María Corina Machado Narcotraffico, corruzione, repressione brutale. Ecco cos'era il Venezuela di Maduro Assieme a Diosdado Cabello al ministero dell’Interno, era rimasto il generale Vladimiro Padrino López, uno dei due ingombranti presidi maduristi nel governo venezuelano guidato da Delcy Rodríguez sempre più in obbedienza a Donald Trump. Immagine di repressore feroce a parte, Padrino ha però su di sé, da parte degli Stati Uniti, una taglia di 15 milioni di... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il rimpasto di Delcy Rodríguez per assecondare gli americani e garantire “la felicità per tutti”

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