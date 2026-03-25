Il Comune di Jesi ha comunicato che l’attivista sindacale iraniana Sharifeh Mohammadi, di 46 anni, è stata temporaneamente liberata dalle carceri del regime, dove si trovava dal dicembre 2023. La sua scarcerazione è valida almeno fino al 6 aprile, data entro la quale si conoscerà il suo futuro giudiziario. Sharifeh Mohammadi ha una condanna a morte pendente.

La sindacalista, impegnata nella difesa dei diritti umani e soprattutto delle donne, lo scorso febbraio era stata insignita dal Consiglio comunale di Jesi della cittadinanza onoraria JESI – Il Comune di Jesi annuncia che l’attivista sindacale iraniana Sharifeh Mohammadi, 46 anni, detenuta nelle carceri del regime dal dicembre 2023, è stata liberata «almeno» fino al 6 aprile. Su di lei pende una condanna a morte in quanto attivista impegnata sul fronte dei diritti umani e in particolar modo delle donne. Del caso si era interessato il Consiglio comunale leoncello, al punto da conferirgli la cittadinanza onoraria su proposta del consigliere Maurizio Bregallini, dell’Unione donne italiane e Casa delle culture. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Il regime iraniano libera momentaneamente Sharifeh Mohammadi. Su di lei pende una condanna a morte

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