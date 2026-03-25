Il referente della moschea di Torino ha commentato un articolo del direttore del Giornale, definendolo

“Non l’ha presa bene dalle parti dell’ecosistema islamofobo Forza Italia-Lega”, scrive Brahim Baya, il referente della moschea Taiba di Torino, sotto la foto del direttore del Giornale Tommaso Cerno. Aggiungendo che sarebbe “disperato” solo perché dice da anni ciò che è impossibile non sostenere, che sono i migliaia agli islamici oramai scesi in politica al fianco della sinistra. E non sarà certo l’ennesimo messaggio mandato dalla comunità islamista a fermare la sua battaglia di verità. E, infatti, il direttore ha prontamente replicato: “Caro imam Baya, sarò pure un infedele, ma non so dove sia scritto nel Corano che in Italia io non possa esprimere il mio pensiero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il referente della moschea di Torino Baya attacca Cerno: "Disperato". Ma il direttore del Giornale: "Non mi faccio intimidire"

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