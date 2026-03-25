Oggi il Lentigione affronta la Pistoiese in un recupero della 27ª giornata di campionato, con inizio alle 14,30 allo stadio Levantini. La squadra ospite, considerata una delle più competitive del torneo, ha buone possibilità di raggiungere la promozione in Serie C. Fino a questo momento, il Lentigione era stato in testa alla classifica, ma questa partita può cambiare gli equilibri in classifica.

Il Lentigione quest’anno, spesso guardando tutti dall’alto al basso, aveva i numeri dalla sua: oggi no, visto che l’avversaria che arriva allo stadio Levantini alle 14,30 per il recupero della 27ª giornata, è una formazione di assoluto spessore e forse favorita per la promozione in Serie C. Ecco la classifica: Desenzano a 63 punti, Lentigione e Pistoiese 59, Piacenza 54, Pro Sesto 50. Le due a 59, ovviamente, una gara in meno. Queste sono le cinque squadre tra le quali scegliere chi sale di categoria e chi disputerà dei play-off, probabilmente inutili ai fini della promozione. Ma la Pistoiese ha una classifica di forma incredibile, con 9 vittorie e un pareggio nelle ultime 10 gare, assolutamente meglio delle avversarie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il recupero è un big match. A Lentigione c’è la Pistoiese

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