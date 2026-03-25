Il pugile del silenzio D’Agata tigre amaranto Ha racchiuso i valori autentici della boxe

Il 25 marzo 2026 si tiene una conferenza stampa ad Arezzo in cui il presidente della Federazione Pugilistica Italiana ha commentato il ruolo di un noto pugile del passato, sottolineando come abbia incarnato i valori più genuini della disciplina. La figura di D’Agata viene descritta come un esempio di integrità e dedizione, riconosciuta anche da altri rappresentanti del settore.

Arezzo, 25 marzo 2026 – “Mario D’Agata ha racchiuso i valori più autentici della boxe”. Le parole sono quelle di Flavio D’Ambrosi, presidente della Federazione Pugilistica Italiana. Il numero uno del Fip proprio pochi giorni fa a Roma, nella casa dello sport italiano, nel Salone d’Onore del Coni, ha ricordato oltre un secolo di storia della Fip, per la precisione 110 anni di vittorie e successi, citando in particolare due atleti come Nino Benvenuti e l’aretino Mario D’Agata, sordomuto dalla nascita, campione del mondo dei pesi gallo tra il 1956 e il 1957 e due volte campione europeo. Due campioni che hanno fatto la storia del pugilato... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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