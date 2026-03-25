Un video registrato su una spiaggia di inverno mostra un professore e una sua allieva molto vicini, mentre i due vengono ripresi da altri studenti che commentano con ironia e stupore. Le immagini sono state diffuse online, generando un acceso dibattito pubblico. La registrazione cattura i momenti di intimità tra i due e ha suscitato diverse reazioni sui social network.

Firenze, 25 marzo 2026 – Un video che li ritrae sul bagnasciuga di una spiaggia d’inverno, vicinissimi, mentre i compagni di classe da dietro filmano e commentano, tra l’ironia e lo stupore: “ Oddio, ma si stanno baciando?” Il Filmato Incriminato. E’ questo il filmato (da noi visionato) che ha fatto esplodere il caso di una presunta relazione tra un insegnante 45enne di un istituto superiore dell’ hinterland di Firenze e la sua allieva, oggi 17enne. Provvedimenti e Reazioni. Il docente attualmente è sospeso, fino alla fine dell’anno scolastico. I vertici della scuola si sono limitati a confermare che si tratta di “una situazione delicata ”.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il professore e la sua allieva. ‘Oddio, ma si stanno baciando?’ Il video all’origine dello scandalo

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