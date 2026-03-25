il primo sostituto nella storia della serie a era un ciclista

Nel calcio italiano, si ricorda il primo atleta proveniente dal ciclismo ad aver ricoperto il ruolo di sostituto in una partita di Serie A. La scena si svolge nel mese di settembre, quando il sole caldo del giorno colpisce le tribune di uno stadio storico, creando un’atmosfera intensa e palpabile.

Il sole di settembre picchia sulle gradinate del Comunale di Torino con la ferocia di un’estate che rifiuta di abdicare. È domenica, la prima giornata di un campionato che profuma di anni Sessanta, di brillantina e di speranze industriali. La Juventus di Heriberto Herrera, il "Ginnasiarca" del movimiento - quello che fatica perché deve distinguersi dal più celebre Helenio (e allora lo battezzano HH2) - riceve il Foggia, nobile provinciale che si affaccia alla massima serie con l’orgoglio dei pionieri. Il campo è un rettangolo di polvere e sudore e il calcio, distante anni luce da Var e polemicuzze annesse da studio televisivo, si gioca ancora con una certa solennità liturgica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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